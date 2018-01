SP ganha hoje Promotoria Comunitária do Centro Será instalada hoje a Promotoria Comunitária do Centro, uma assessoria especial da Procuradoria de Justiça para atender, encaminhar e cobrar dos órgãos públicos a solução de problemas do centro de São Paulo, por onde circulam 2 milhões de pessoas por dia. O trabalho ficará sob a responsabilidade de um promotor do Ministério Público.