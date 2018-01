SP ganha hoje mais 5,3 km de faixas de ônibus exclusivas

O maior trecho está na Vila Prudente. Dois pontos (Avenida Vila Ema e Rua do Oratório) terão 2,3 quilômetros de faixas à direta. Outros pontos estão em Santana (Ruas José Debieux/Benvinda Aparecida de Abreu Leme, sentido centro; Rua Dr. Zuquim, sentido bairro), no Carandiru (Avenida General Ataliba Leonel, nos dois sentidos) e na Vila Mariana (Avenida Lins de Vasconcelos, no sentido Vila Mariana-Cambuci).

As faixas funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 6h às 20h, e aos sábados, das 6h às 14h. Haverá orientação aos condutores durante as duas primeiras semanas e, depois disso, será aplicada multa de R$ 53,20 a quem desrespeitar as faixas.