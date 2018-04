SP ganha festa, bolo, shows e passeio ciclístico em aniversário

Atualizado às 10h10

Ney Matogrosso é uma das principais atrações das comemorações dos 458 anos da cidade de São Paulo. Com o show Beijo Bandido, o artista se apresenta nesta quarta-feira, às 20 horas, na Praça da República, no centro.

No repertório do show são incluídas músicas como Medo de Amar, de Vinicius de Moraes, e Bicho de Sete Cabeças, de Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Renato Rocha.

No Vale do Anhangabaú, também no centro, a música sertaneja, o pagode e o axé serão os grandes protagonistas da festa. O palco receberá, a partir das 9 horas, artistas como Gusttavo Lima, João Bosco e Vinícius, Eduardo Costa e Jammil e Uma Noites, entre outros. O encerramento da festa, previsto para as 21 horas, ficará com o maestro João Carlos Martins à frente da bateria da Vai-Vai.

Confira a programação de shows e eventos pela cidade:

Mercadão - Shows com Demônios da Garoa, Sociedade Rosas de Ouro, Roberto Seresteiro e Conjunto Imperial, Thobias da Vai-Vai, Choro Brejeiro, Neguinho da Beija-Flor e Zérró Santos Big Band Project. Além de comemorar os 458 anos de São Paulo, o Mercado Municipal de São Paulo também celebra seus 79 anos na noite do dia 24 e no dia 25. Nesta terça-feira, a programação começa às 21h. À meia-noite haverá uma queima de fogos, com 15 minutos de duração. Na quarta-feira, especial de aniversário das 11h às 16h. Bares e boxes do estarão abertos. Entrada gratuita.

Shows

- Paralamas do Sucesso. 18h. Pq da Juventude. Grátis.

- Ney Matogrosso. 20h. Praça da República. Grátis.

- Gusttavo Lima, João Bosco e Vinícius, Eduardo Costa, Pixote e bateria da Vai-Vai com regência do maestro João Carlos Martins. Vale do Anhangabaú. Grátis. Das 9h às 21h.

- Tulipa Ruiz. 9h às 12h. Pátio do Colégio, centro. Grátis

- Lobão. 16h. Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, De R$ 1 a R$ 7.

- Agridoce com cantora Pitty. 18h. Sesc Pinheiros. Rua Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 32.

- Inezita Barroso. 18h. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Vilares, 579, Santana. R$ 16.

Exposições

- São Paulo 458 - A Bela Metrópole. 13h. Museu Afro Brasil. Ibirapuera. Grátis.

- Mostra SP de Fotografia. De amanhã a 19 de fevereiro. Vila Madalena. Vários locais.

Variados

- Bolo do Bexiga. Das 9h às 14h. Distribuição de 3 mil pedaços de bolo. R. Rui Barbosa, 266. Grátis.

- Passeio de Trólebus. Início no Pátio do Colégio, centro. A partir das 8h30.É preciso senha. Grátis.

- Biblioteca Mario de Andrade. Das 9h às 17h30. Com o musical Chorando Jazz às 16h. Exposição dedicada à metrópole. Grátis.

- Ciclofaixa. A Ciclofaixa de Lazer será ativada parcialmente amanhã. A pista funcionará das 7h às 16h nas rotas Hélio Pelegrino, Nova Olímpia e parte da Rota Espraiada. Das 12h às 16h, será possível ir da Avenida Jornalista Roberto Marinho ao Villa-Lobos.