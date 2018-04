SP ganha festa, bolo, shows e passeio ciclístico em aniversário

SÃO PAULO - Ney Matogrosso é uma das principais atrações das comemorações dos 458 anos da cidade de São Paulo. Com o show Beijo Bandido, o artista se apresenta amanhã, às 20 horas, na Praça da República, no centro.

No repertório do show são incluídas músicas como Medo de Amar, de Vinicius de Moraes, e Bicho de Sete Cabeças, de Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Renato Rocha.

No Vale do Anhangabaú, também no centro, a música sertaneja, o pagode e o axé serão os grandes protagonistas da festa. O palco receberá, a partir das 9 horas, artistas como Gusttavo Lima, João Bosco e Vinícius, Eduardo Costa e Jammil e Uma Noites, entre outros. O encerramento da festa, previsto para as 21 horas, ficará com o maestro João Carlos Martins à frente da bateria da Vai-Vai.

Confira a programação de shows e eventos pela cidade:

SHOWS

Paralamas do Sucesso. 18h. Pq da Juventude. Grátis.

Ney Matogrosso. 20h. Praça da República. Grátis.

Gusttavo Lima, João Bosco e Vinícius, Eduardo Costa, Pixote e bateria da Vai-Vai com regência do maestro João Carlos Martins. Vale do Anhangabaú. Grátis. Das 9h às 21h.

Tulipa Ruiz. 9h às 12h. Pátio do Colégio, centro. Grátis

Lobão. 16h. Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, De R$ 1 a R$ 7.

Agridoce com cantora Pitty. 18h. Sesc Pinheiros. Rua Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 32.

Inezita Barroso. 18h. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Vilares, 579, Santana. R$ 16.

EXPOSIÇÕES

São Paulo 458 - A Bela Metrópole. 13h. Museu Afro Brasil. Ibirapuera. Grátis.

Mostra SP de Fotografia. De amanhã a 19 de fevereiro. Vila Madalena. Vários locais.

VARIADOS

Mercado Municipal. Da meia-noite às 14h30. Queima de fogos, distribuição de bolo, shows. Grátis.

Bolo do Bexiga. Das 9h às 14h. Distribuição de 3 mil pedaços de bolo. R. Rui Barbosa, 266. Grátis.

Passeio de Trólebus. Início no Pátio do Colégio, centro. A partir das 8h30.É preciso senha. Grátis.

Biblioteca Mario de Andrade. Das 9h às 17h30. Com o musical Chorando Jazz às 16h. Exposição dedicada à metrópole. Grátis.

Ciclofaixa. A Ciclofaixa de Lazer será ativada parcialmente amanhã. A pista funcionará das 7h às 16h nas rotas Hélio Pelegrino, Nova Olímpia e parte da Rota Espraiada. Das 12h às 16h, será possível ir da Avenida Jornalista Roberto Marinho ao Villa-Lobos.