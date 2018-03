SP ganha 3 reservas de conservação de animais e plantas

As RPPN são áreas de relevância natural e ambiental onde proprietários se comprometem a preservar para fazer pesquisas científicas, atividades de educação ambiental e, possivelmente, exploração turística.

A RPPN Parque do Zizo, em São Miguel Arcanjo, tem 9,1 hectares, mas faz parte de uma área maior, com cerca de 300 hectares, já preservada pela família de Francisco Fogaça Balboni.

A unidade fica na Serra de Paranapiacaba e faz divisa com o Parque Estadual de Carlos Botelho, habitat de espécies raras, como mono-carvoeiro e onça-pintada. O parque nasceu para preservar a memória de Luiz Fogaça Balboni, o Zizo, militante morto na ditadura.

Já a RPPN Reserva do Jacu, com 3,5 hectares, fica em Atibaia e integra a Área de Proteção Ambiental (APA) do Sistema Cantareira. Já a RPPN Reserva dos Muriquis, com 43,7 hectares, em São José dos Campos, faz parte da APA São Francisco Xavier.