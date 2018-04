SP foi a cidade mais chuvosa do Estado em janeiro, aponta Inmet

SÃO PAULO - A capital paulista foi a cidade que teve maior quantidade de chuvas no Estado em janeiro. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 493,7 mm de chuva no município, enquanto o máximo esperado para o mês era de 284,1 mm.

No estado do Rio de Janeiro, Angra dos Reis foi a cidade mais castigada pelas chuvas em dezembro - o Inmet ainda não possui os dados consolidados do mês de janeiro. Angra teve 585,7 mm de chuvas acumuladas no mês.

Nos primeiros dias de janeiro, Resende foi o município carioca com maior quantidade de chuvas em 24h, 58,7 mm no dia 3. Teresópolis, na região serrana do Rio, foi a terceira cidade do Estado a mais receber chuvas em dezembro, com 472,7 mm.

No Estado de São Paulo, as dez cidades em que mais choveu no mês de janeiro, em ordem decrescente, foram: São Paulo, Guarulhos, São Carlos, Iguape, Campos do Jordão, São Simão, Catanduva, Avaré, Votuporanga e Sorocaba.