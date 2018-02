SP fica mais sustentável neste fim de semana

O meio ambiente terá destaque neste fim de semana na capital paulista com a Virada Sustentável, evento que reunirá mais de 300 atrações entre amanhã e domingo. As atividades espalhadas em diferentes pontos da cidade seguem a filosofia das Viradas Cultural e Esportiva, que já se tornaram tradição.

Entre as diversas atracões estarão um "cerimonial terapêutico" baseado no filme Avatar, que pretende fazer uma reflexão acerca dos hábitos nocivos ao meio ambiente, e um gerador de energia que utiliza materiais provenientes do lixo eletrônico, além de apresentações de música, cinema, dança e exposições.

Como não poderia ser diferente em um evento sustentável, o grande símbolo de natureza na cidade, o Parque do Ibirapuera será o ponto principal das atividades, mas não o único. Lá será a abertura da Virada com uma sessão de ioga às 8h de amanhã, que se repetirá a cada duas horas até as 16h e também no domingo, nos mesmos horários.

Segundo o idealizador do evento, o jornalista André Palhano, uma das ideia é falar de sustentabilidade de forma mais simples, inspiradora e menos teórica do que costuma ocorrer em palestras sobre o tema. Ele defende que o termo sustentável não se restringe a meio ambiente e está relacionado a como se organizar em sociedade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A escolha de São Paulo como sede não poderia ser mais simbólica. É uma cidade onde há diversos conflitos envolvendo a sustentabilidade. "As pessoas poderão aprender sem perceber detalhes de temas tão importantes na cidade, como transporte e o descarte do lixo", diz Palhano.

O lixo, por exemplo, terá destaque no Parque do Ibirapuera com a atração Homem Reciclável. Um grupo de sete pessoas passou uma semana armazenando lixo pessoal em roupas próprias de armazenamento, os "ParangoLixoLuxo". A atividade é apoiada pela Instituto de Defesa do Consumidor (Idec).

Para quem gosta de cinema, o Instituto Goethe, em Pinheiros, na zona oeste, é uma das opções. Será exibida amanhã seleção de seis longas e sete curtas-metragens que abordam as mudanças climáticas. Já os fãs de música terão os shows do Bate Lata, às 10h de amanhã, no Parque do Ibirapuera. Às 11h de domingo será a vez dos Meninos do Morumbi.

Mas não apenas bairros mais centrais estão no roteiro. A Virada Sustentável quer que uma de suas marcas seja espalhar atividades. O Parque Santo Dias, no Campo Limpo (zona sul), terá espetáculo de dança e feira de artesanato. No Belém (zona leste), o Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental (Cefopea) também terá atividades.

Serviço

A VIRADA SUSTENTÁVEL COMEÇA AMANHÃ ÀS 8H E VAI ATÉ A MEIA NOITE. NO DOMINGO, REINICIA ÀS 8H E VAI ATÉ AS 20H, A PROGRAMAÇÃO ESTÁ DISPONÍNEL NO WWW.VIRADASUSTENTAVEL.COM