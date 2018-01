SP faz pregão para bloquear celulares

Desde 2001, a Secretaria da Administração Penitenciária tem planos de instalar um sistema de bloqueio do sinal de celulares. O edital publicado não especifica qual mecânica será utilizada. Além de impedir o uso de celulares, o sistema também deve coibir a aplicação de golpes, segundo apurou a reportagem da Rádio Estadão.

A assinatura do contrato com a empresa vencedora do pregão está prevista para ser feita até o dia 5 de dezembro. O governo pretende gastar até R$ 30 milhões por ano com a instalação e manutenção dos bloqueadores em 23 penitenciárias do Estado.