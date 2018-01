SP exporta sistema que descobriu fraude do ISS para 16 Estados

SÃO PAULO - Procuradores dos Ministérios Públicos de Contas de 16 Estados assinaram na tarde desta terça-feira, 3, um termo de cooperação com o MPC de São Paulo e com a Controladoria-Geral do Município para usar o sistema de fiscalização de servidores que permitiu a descoberta da Máfia do ISS, grupo suspeito de desviar até R$ 500 milhões da Prefeitura.

O sistema permite uma comparação rápida entre a renda do servidor e os bens que ele possui. É uma forma tida como eficaz para encontrar corruptos.

O interesse dos Ministérios Públicos de Contas surgiu há cerca de um mês, quando o MPC Paulista assinou acordo com a Prefeitura para usar o sistema. Os procuradores paulistas divulgaram a metodologia para os colegas dos demais Estados e auxiliaram nas negociações.

A proposta é que os procuradores usem a ferramenta para exigir e analisar bens de juízes, promotores, deputados, vereadores e conselheiros de tribunais de contas.