''SP está muito mais bem preparada para as chuvas''

Ronaldo Camargo, secretário das Subprefeituras

Como a cidade se prepara para a temporada de chuvas?

O volume de chuva no verão de 2009 para 2010 aumentou muito, na comparação com o ano anterior. E no verão de 2010 para 2011 subiu, de novo, fantasticamente. A tendência é de que as chuvas sejam iguais ou um pouco maiores do que no último verão. É com essa previsão que estamos trabalhando e nos preparando. A cidade está muito mais bem preparada que no ano anterior para as chuvas. Mas qualquer administrador público que disser que uma cidade não vai ter fatalidade, que não vai ter enchente, bueiro entupido, está mentindo.

Oito córregos que deságuam nos piscinões estão sujos. Como a Prefeitura cuida deles?

Desde 2005, e mais propriamente a partir de 2008 e 2009, definimos quais são os pontos cruciais da cidade em termos de córregos e quais precisam de uma limpeza incrementada. Temos uma rotina de limpeza e, no período entre setembro e março, aumentamos o número de pessoas e equipamentos, prevendo os picos de água que ocorrem no fim de dezembro e janeiro. A manutenção é um dos itens fundamentais para que a gente tenha um bom resultado.

Quais são as prioridades da Prefeitura na hora de definir limpeza de córregos e rios?

A prioridade é a manutenção da drenagem das bacias do Pirajuçara e do Aricanduva, seguida de bueiros próximos de córregos, bacias e vales, ruas e avenidas mapeadas pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e locais de grande concentração de pessoas e lixo.