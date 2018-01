SP escocesa terá gaita de foles e turnê de bandas

A abertura será ao meio-dia de hoje, com a apresentação da banda de gaita de fole St. Andrew Society of the State of São Paulo Pipes & Drums, a SASPD, ao ar livre, em plena Avenida Paulista.

Às 19h30, haverá cinema, música e uísque no Cine Belas Artes (Rua da Consolação, 2.423, telefone 3258-4092). Serão dois filmes: Apenas um Beijo, do diretor escocês Ken Loach, seguido pelo inédito Índia, Amor e Outras Delícias, que traz no elenco a atriz escocesa Laura Fraser.

Entre uma sessão e outra, DJs animarão o foyer do cinema, que terá um bar de uísque. O programa se repetirá todas as quintas-feiras até 27 de maio - a partir da próxima semana, sempre às 21h30 e com um filme diferente. Os ingressos dão direito a uma dose de uísque e custarão a bagatela de R$ 4 (hoje) e R$ 9 (nas próximas sessões).

Shows. Miniturnês de dois representantes da música contemporânea escocesa também fazem parte do festival. No dia 23, às 22 horas, o quarteto de folk Trembling Bells se apresenta no Cinema D, de Ribeirão Preto; no dia seguinte, às 23 horas, a banda faz show no Studio SP, na capital paulista. Em maio é a vez da cultuada Camera Obscura. O grupo indie pop toca na capital paulista no dia 27 de maio, no Studio SP. No dia seguinte, está previsto show no Recife.

Gastronomia. Mostrar os sabores da gastronomia escocesa é a missão do chef Marcello Tully, brasileiro radicado na Escócia. Ele vai preparar três jantares: dois em São Paulo, no restaurante Capim Santo (dias 19 e 20 de maio), e um no Recife, no Da Noi (22 de maio). O preço será fechado (R$ 180) e os pratos vão acompanhar uísque. / E.V.

Serviço

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL: WWW.WHISKYFESTIVAL.COM.BR; BLOG DA BANDA SASPD: WWW.SASPD.BLOGSPOT.COM; SITE DA ST. ANDREW SOCIETY: WWW.STANDREWS.COM.BR