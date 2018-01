SP entra em estado de atenção por causa da baixa umidade do ar

SÃO PAULO - A capital paulista entrou em estado de atenção, em consequência da baixa umidade relativa do ar, por volta das 13h30 desta quinta-feira, 29. No horário, a umidade relativa do ar estava em torno de 27%, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Nos meses em que ocorrem poucas chuvas é comum que a umidade do ar fique reduzida, o que causa um aumento nos níveis de dióxido de enxofre e material particulado, devido às piores condições de dispersão. Isso propicia o surgimento ou agravamento de doenças respiratórias, cardiovasculares e oculares.