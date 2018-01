SP entra em estado de atenção por baixa umidade do ar

SÃO PAULO - A capital paulista entrou em estado de atenção por volta das 11 horas desta sexta-feira, 30, em consequência do baixo índice de umidade relativa do ar, que oscilava em torno dos 27%, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

O índice deve diminuir ainda mais à tarde. De acordo com o CGE, o índice de umidade relativa do ar pode atingir valores em torno dos 20% no período da tarde. Alerta-se ainda que as condições atmosféricas continuam dificultando a dispersão de poluentes, além de favorecer a formação e propagação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar na Capital paulista.