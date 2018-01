SP entra em estado de atenção por baixa umidade do ar

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção nesta quinta-feira, 8, por volta das 13 horas, por causa do baixo índice de umidade relativa do ar, que se encontra em torno de 27%, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura.

Nas próximas horas, de acordo com previsão do CGE, a temperatura tende a se elevar, podendo alcançar máximas de 30ºC no período da tarde. Amanhã, o dia começa com névoa úmida, porém o sol aparece e faz calor. A entrada da brisa marítima e a aproximação de uma frente fria favorecem a entrada de umidade e a formação de nuvens, o que pode causar chuvas.