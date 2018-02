SP entra em estado de atenção pela baixa umidade do ar

SÃO PAULO - A capital paulista entrou em estado de atenção às 13h desta quarta-feira, 3, por conta do baixo índice de umidade relativa do ar, que chegou a marca de 28%, segundo a Defesa civil municipal.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a tarde desta quarta-feira segue com predomínio de sol, temperaturas estáveis e baixa umidade relativa do ar na Capital.

Às 13h a estação meteorológica do Aeroporto de Congonhas, na zona sul, registrou 27% de umidade relativa do ar, enquanto que, no aeroporto do Campo de Marte, na zona norte da Cidade, o valor indicado foi ainda menor, com 25%. No momento, a temperatura média da cidade é de 20ºC.