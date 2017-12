SP tem estado de atenção para alagamentos nesta sexta

SÃO PAULO - A chuva que atinge a maior parte da capital paulista no início da tarde desta sexta-feira, 8, deixou o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) em estado de atenção para alagamentos, das 13h38 até em torno das 15 horas. Depois de uma forte pancada de chuva nas zonas sul, oeste e região da Marginal Pinheiros, e chuva moderada em outras regiões, a área de instabilidade perdeu força. A previsão é de chuvas isoladas até o final do dia, com variação de nuvens.

Previsão para o final de semana. Neste sábado, 9, a expectativa é de tempo nublado, ao menos no início do dia, mas sem chuva. A temperatura sobe à tarde e pode chegar a 27º C, com umidade acima de 58% e sensação de abafamento. O mesmo cenário é esperado para o domingo, 10, com mínima de 18º C e máxima de 29º C. O dia deve ter sol e poucas nuvens sobre São Paulo e Região Metropolitana.

