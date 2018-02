SP entra em estado de atenção devido à baixa umidade do ar

SÃO PAULO - Toda a capital paulista entrou em estado de atenção por causa da baixa umidade relativa do ar na tarde desta quarta-feira, 13. O alerta foi dado pela Defesa Civil por volta das 15h40 e vigorou até as 18h05, quando a cidade entrou em estado de observação, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Quando o alerta foi decretado, a umidade relativa do ar estava em torno de 27%. No final da tarde, o índice subiu para 50%.

Com o clima seco, a Defesa Civil orienta a população a não praticar exercícios físicos ao ar livre entre as 11h e 15h. A falta de chuva dificulta a dispersão de poluentes no ar, facilitando o aparecimento ou agravamento de doenças respiratórias, cardiovasculares e oculares.

Pelos padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS), o estado de atenção é caracterizado por valores de umidade relativa do ar entre 21% e 30%. O estado de alerta é definido quando os índices ficam entre 13% e 20% e com menos do que 12% é declarada situação de emergência.

Texto atualizado às 19h10.