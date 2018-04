SP em horário nobre, com Sílvio de Abreu SÃO PAULO - Se esse cinema de rua no centro já tivesse virado igreja evangélica em 1940, Silvio de Abreu não seria novelista - e São Paulo não teria aparecido tanto no horário nobre. O escritor paulistano nasceu na Liberdade e morava próximo do Glicério quando, com 5 anos, seus pais o levaram pela primeira vez ao cinema. O local era o antigo Cine Metro, na Avenida São João, região que nos anos 1950 concentrava boa parte dos cinemas de rua da capital. De todos eles, restam apenas os Cines Olido e Marabá - muitos viraram salas pornô, outros igrejas evangélicas.