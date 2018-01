'SP é sempre um feriado para mim' Autor de Chá das Cinco com o Vampiro e Um Amor Anarquista, entre outros, o escritor paranaense Miguel Sanches Neto, de 46 anos, sempre passa por São Paulo. E escreveu algumas impressões: "Ser paranaense é ser um pouco paulista, não só por termos um passado em comum, mas principalmente porque acompanhamos com interesse o que acontece na capital e em todo o Estado. Para nós, escritores, há a prova de universalidade: ir além do Rio Atuba - que se cruza rumo a São Paulo."