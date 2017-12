SP é o Estado com mais cidades visitadas por estrangeiros na Copa

São Paulo foi o Estado que teve mais municípios visitados por estrangeiros durante a Copa, informa pesquisa do Ministério do Turismo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Os turistas estiveram em 66 municípios, em todas as regiões paulistas. São Paulo também foi de onde partiu o maior número de moradores para assistir a jogos em outros Estados - 858.825.

A capital, que sediou seis jogos no estádio Itaquerão, recebeu cerca de 250 mil visitas, o equivalente a 41,6% do total registrado no País, segundo pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo. Em seguida, os turistas procuraram as cidades do litoral - as 10 cidades mais visitadas no Estado, depois da capital, estavam nessa região. Santos foi a mais procurada, com 8.141 visitas.

Guarujá, Ubatuba e São Sebastião, onde ficam as praias mais conhecidas do litoral norte de São Paulo, receberam juntas cerca de 9,8 mil visitas de turistas estrangeiros. Os turistas também aproveitaram para conhecer regiões serranas e o interior. Campinas, Ribeirão Preto e São José dos Campos receberam 6.417 visitantes.

Depois de São Paulo, os Estados que mais tiveram municípios visitados foram Rio Grande do Sul (49 cidades), Minas Gerais (35), Bahia (28, Santa Catarina (23) e Rio de Janeiro (23).

A pesquisa mostra ainda que o Brasil recebeu 1, 01 milhão de turistas de 203 nacionalidades. Eles visitaram 378 municípios, incluindo as 12 cidades-sede.