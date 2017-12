SP e GO apuram ameaça de morte à família de Datena As Secretarias de Segurança Pública de São Paulo e de Goiás apuram denúncia de ameaça de morte contra a família do apresentador José Luiz Datena, da TV Bandeirantes. Segundo ligação anônima que chegou à Polícia Civil de Goiânia, os assassinos iriam de São Paulo até Goiás para matar os parentes do jornalista. Um dos filhos de Datena, que também é apresentador de televisão, vive no Estado. "Orientamos a todos que tomassem mais cuidados", afirmou o delegado-chefe de Comunicação Social da Polícia Civil goiana, Norton Luiz Ferreira. Ainda não há suspeitos e a única informação é de que o telefonema partiu da capital paulista,