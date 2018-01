SP e EUA fazem acordo para intercâmbios Um grupo de trabalho bilateral dos governos de São Paulo e dos Estados Unidos está sendo formado para criar projetos de parceria em educação, pesquisa, segurança, comércio e cooperação com a África. É a primeira vez que os EUA estabelecem relação formal com um governo subnacional na América Latina. O grupo será formado por consulado dos EUA e Itamaraty e, do lado paulista, a Assessoria Especial para Assuntos Internacionais e as Secretarias de Segurança, Justiça, Educação e Desenvolvimento Econômico.