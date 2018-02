''SP é como a Paris do século 19 e a NY do 20'' Em um café no térreo do Edifício Copan, na região central, o sociólogo canadense Daniel Aldana Cohen tira R$ 2 do bolso e dá ao homem que passa pedindo dinheiro para comer. "Nunca é possível saber como ele vai usar, mas...", diz, em bom português. Aos 29 anos, ele ficará na capital até o fim do mês como parte de seu doutorado sobre mudanças climáticas e desenvolvimento econômico, pela New York University.