SP e Bilbao vão fazer Grand Slam de Xadrez Os prefeitos de São Paulo, Gilberto Kassab, e da cidade espanhola de Bilbao, Iñaki Azkuna, fecharam por teleconferência um termo de cooperação internacional para realização do 4.º Grand Slam de Xadrez. O torneio reunirá os principais enxadristas do mundo, incluindo o atual campeão mundial (o indiano Viswanathan Anand). Em São Paulo, as disputas vão ocorrer entre 25 de setembro e 1.º de outubro, no Ibirapuera. A fase final do torneio, em Bilbao, será entre 1.º e 11 de outubro.