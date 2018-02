SP diz que Linha 17 pode não sair até a Copa O governo de São Paulo reconheceu ontem que a liminar que impede desde dezembro a contratação para a construção da Linha 17-Ouro do metrô ameaça o término desse ramal até a Copa de 2014. O trecho vai ligar o Aeroporto de Congonhas à Marginal do Pinheiros e é estratégico para o evento. O secretário dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, disse ontem que, se o processo for retomado em julho, a obra deve ficar pronta em maio de 2014. "Depois disso será preciso investir em horas extras."