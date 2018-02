SP deve ter tempo bom no fim de semana; instabilidade volta na 2ª

SÃO PAULO - O tempo na capital paulista deve ficar instável até sexta-feira, 24, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A expectativa é de que a chuva forte e a temperatura amena da manhã desta quarta-feira, 22, mantenham-se até o fim da semana por causa de uma frente fria que passa pelo litoral associada a áreas de instabilidade no interior que avançam para o leste de São Paulo. No fim de semana, o CGE prevê tempo bom.

As máximas para esta quarta-feira e quinta-feira, 23, devem variar entre 23ºC e 24°C, e as mínimas chegam aos 17°C durante a madrugada. Na sexta, a temperatura deve subir para 25°C.

Segundo o CGE, as chuvas desta quarta beneficiaram as represas da Baixada Santista e do sul da capital. No Sistema Cantareira também choveu, mas as pancadas foram mais isoladas

No sábado, 25, e no domingo, 26, o tempo fica bom e as máximas devem chegar aos 27°C. De manhã e à noite, a temperatura deve ficar entre 16ºC e 17°C, com sensação de mais de frio por causa de ventos do litoral que sopram em direção a São Paulo.

Volta a chover a partir de segunda-feira, 27, e as temperaturas devem se manter na média dos 24°C. Segundo o CGE, a previsão está dentro do esperado para esta época do ano.