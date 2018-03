SP deve ter tarde abafada e chuva forte no fim do dia

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo deve ter tarde abafada, com temperatura de até 29ºC, e chuva forte no fim do dia, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Boletim do órgão mostra que, entre o fim da tarde desta segunda-feira, 10, e a madrugada de amanhã, a previsão é de elevados volumes de chuva para a região metropolitana de São Paulo e risco de temporais. Com o tempo mais fechado, a temperatura não sobe muito amanhã.

Em grande parte do Brasil, o calor e a umidade do ar vão favorecer a formação de nuvens carregadas e deve chover em boa parte das regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).

No centro-sul do Rio de Janeiro, nordeste e leste de São Paulo e no sul de Minas Gerais, o dia será de sol entre nebulosidade variável e pancadas de chuva à tarde. Em alguns pontos poderá chover forte. No leste do Espírito Santo haverá sol e poucas nuvens. Sol entre variação de nuvens no nordeste de Minas. Nas demais áreas do Rio e do Espírito Santo e no leste e norte de Minas, o sol aparece entre poucas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde. A temperatura máxima prevista é de 35ºC no Rio.

Em todas as áreas da Região Centro-Oeste a previsão é de sol com variação de nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento. Em algumas localidades poderá chover forte. A máxima fica em 31ºC em Campo Grande.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No centro-sudoeste da Bahia o dia será de sol entre variação de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. Sol e variação de nuvens também no centro-leste e no sul do Estado. Nas demais áreas da Região Nordeste haverá sol entre nebulosidade variável e fortes pancadas de chuva isolada a qualquer momento. Máxima de 31ºC em Teresina.

No centro-sudoeste do Rio Grande do Sul o dia será de sol com nebulosidade variável. Tempo instável com poucas aberturas de sol e chuva a qualquer hora no litoral do Estado. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina, a previsão é de sol e variação de nuvens. A temperatura máxima prevista é de 29ºC em Porto Alegre.

Sol e possibilidade de chuva no centro-norte de Roraima, no oeste do Amapá e no norte do Pará. A máxima fica em 32º em Macapá.