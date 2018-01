SP destina R$ 4,4 milhões para cidades castigadas por chuvas

O Governo de São Paulo liberou nesta sexta-feira, 8, R$ 4,4 milhões para auxiliar cinco municípios atingidos pelas chuvas dos últimos dias. Atibaia, Bofete, Capivari, Cunha e Guararema receberão investimentos para obras de recuperação de danos na área urbana, reconstrução de barragens de represas de abastecimento de água e construção de muros de contenção de encostas.

As cidades de Atibaia e Capivari, na região de Campinas, receberão R$ 2,7 milhões para obras de recuperação de danos na infraestrutura urbana. O município Bofete, localizado na região de Sorocaba, receberá R$ 500 mil para a reconstrução da barragem da represa de abastecimento de água.

Para a cidade de Cunha, no Vale do Paraíba, serão destinados R$ 700 mil para construir muro de contenção de encostas e Guararema, na Região Metropolitana de São Paulo, receberá R$ 500 mil para a obras do muro de contenção do Ribeirão Guararema, no trecho do Bairro do Nogueira.