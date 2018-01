SP desiste de táxi de luxo em Congonhas

A Secretaria Municipal dos Transportes revogou ontem a portaria que previa sorteio de vagas para táxi de luxo em Congonhas e no Anhembi. A pasta informou que a decisão foi tomada para "aprofundamento de estudos técnicos, após a constatação de falhas no sistema informatizado do Departamento de Transportes Públicos (DTP)". A Secretaria afirma que essas falhas poderiam dificultar a fiscalização do serviço prestado. Não há previsão de quando haverá um novo sorteio de vagas.