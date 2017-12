SP decreta estado de atenção para baixas temperaturas

SÃO PAULO - Os paulistanos sofreram com o frio na noite desta quinta-feira, 7. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil decretou estado de atenção para baixas temperaturas às 18h10, quando os termômetros marcavam 16°C mas com sensação térmica de 10°C em alguns pontos da cidade.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os porcentuais de umidade beiravam os 80%, e as zonas oeste, sul e região central registravam garoa às 22h, o que aumenta ainda mais a sensação de frio. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, tinha a sensação térmica mais baixa às 22 horas por causa dos ventos e da umidade.

Previsão. A intensificação do ar polar, a falta de sol e a possibilidade de garoa vão deixar esta sexta-feira ainda mais fria que a quinta. Logo pela manhã, a umidade pode contribuir para uma sensação térmica de menos de 10°C na capital e na Grande São Paulo, de acordo com dados da Climatempo. As temperaturas devem variar entre os 14ºC e os 21ºC.

Já no sábado o sol aparece entre nuvens, o que diminui a sensação de frio ao longo do dia. Os termômetros variam entre os 14ºC e podem superar os 24ºC. No fim da tarde a nebulosidade volta a aumentar, mas não há previsão de chuva para a capital.