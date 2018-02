SP contrata empresas para reciclar entulho Outra novidade no sistema de limpeza de São Paulo já vai estar funcionando até o fim do ano. Pela primeira vez, a capital terá empresas contratadas especificamente para realizar a reciclagem do entulho e de outros resíduos sólidos recolhidos pelas ruas da capital. Anteontem, três empresas que farão o serviço foram escolhidas pela Prefeitura e devem começar os trabalhos em novembro ou dezembro.