SP continua fria, mas com sol

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo amanheceu com céu nublado e temperatura média de 10ºC. A temperatura foi registrada às 5h30 na estação meteorológica da Penha, na zona leste. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), durante a madrugada, a menor temperatura registrada foi de 8,9ºC na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista. A temperatura máxima esperada para a tarde desta terça-feira, 5, é de 20ºC.

Nos próximos dias a quantidade de nuvens deve diminuir e o sol volta a predominar. Apesar disso, as temperaturas não devem subir muito, com mínimas oscilando em torno dos 10ºC. As máximas podem chegar a 20ºC. Não há previsão de chuvas.

País. Uma forte massa de ar frio manterá as temperaturas baixas em grande parte do centro-sul do Brasil nesta terça-feira. Haverá geada ampla em grande parte do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do sudoeste do Paraná. Haverá condição para formação de nevoeiros no norte do Rio Grande do Sul, no oeste catarinense e entre o norte de São Paulo e o Mato Grosso do Sul.

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), no litoral do Espírito Santo, litoral sul da Bahia e sul do Mato Grosso do Sul o dia ficará encoberto com chuva isolada. Apenas no Paraná o dia ficará nublado e entre o sul de São Paulo e o sudeste de Minas Gerais haverá pequena chance de chuva.

O dia terá nebulosidade variável e pancadas de chuva isoladas em toda a faixa norte do País. No nordeste do Nordeste haverá possibilidade de pancadas de chuva. Nas demais áreas do País o dia será de sol e poucas nuvens.