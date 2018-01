SP continua em atenção e registra 10 pontos de alagamento

Toda a cidade entrou em estado de atenção, por volta das 14 horas desta segunda-feira, 25, aniversário de 456 anos de São Paulo. As pancadas de chuva causavam 10 pontos de alagamento, por volta das 17 horas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura.

Desses, quatro estão localizados na Marginal do Pinheiros, uma das principais vias da capital paulista. Todos são transitáveis. Na Marginal do Pinheiros o motorista deve evitar a via na pista local, perto da Ponte Roberto Zuccolo, sentido Interlagos e na pista expressa, na altura da mesma ponte, no sentido Rodovia Castelo Branco; na pista expressa, com a Rua do Sumidouro, sentido Castelo Branco e na pista local, na altura da Ponte Eusébio Matoso, sentido Castelo Branco.

Os outros alagamentos estão na Rua Alvarenga, com a Avenida Afrânio Peixoto; Rua João Teodoro, junto da Avenida do Estado; Rua Romão Gomes, com a Avenida Valdemar Ferreira; Avenida Mofarrej, junto da Avenida Gastão Vidigal; Avenida Brasil, com Rua Engenheiro Alcides Barbosa, sentido Pinheiros e Avenida Nove de Julho, perto da Avenida Brasil, em direção ao centro da cidade.