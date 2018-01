SP concentra boas estradas Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) divulgada em outubro de 2009 mostrou que, entre as 16 melhores rodovias para o motorista que viaja por todo o Brasil, 15 estão no Estado de São Paulo. Dessas, 14 integram o programa de concessões rodoviárias. Entre as federais, a melhor é a Via Dutra, em 11.º lugar.