SP começa a ganhar aviso sobre câmeras

A Prefeitura de São Paulo começou agora a cumprir uma lei de 2003, da época em que Marta Suplicy (PT) era prefeita. Agora, em todo local com câmera de vigilância da Guarda Civil Metropolitana (GCM), haverá uma placa para avisar que o ambiente é monitorado.

A Secretaria da Segurança Urbana está instalando as placas em locais próximos das 4,1 mil câmeras da GCM. O aviso deve ter 30 centímetros de altura por 30 de largura. O anúncio, gravado em letras pretas sobre um fundo amarelo, diz: "O ambiente está sendo filmado. As imagens gravadas são confidenciais e protegidas nos termos da lei". A placa tem os logos da Prefeitura, da Polícia Militar e da GCM, além dos números de telefone das duas corporações - 190 e 153.

Na tarde de ontem, era possível ver os avisos na Avenida Doutor Arnaldo, perto do Hospital Emílio Ribas, na zona oeste. A lei vale para a cidade toda, mas nem o poder público a cumpria.

Em alguns locais, como estabelecimentos comerciais, é possível encontrar a placa da carinha feliz avisando: "Sorria. Você está sendo filmado". No entanto, nem sempre é verdade. Muita gente compra a plaquinha esperando um efeito "placebo" na criminalidade.

Monitoramento. Do total de câmeras da cidade, 1,4 mil podem ser utilizadas compartilhadamente entre PM, Companhia de Engenharia de Tráfego e São Paulo Transporte (SPTrans).

Compra. Atualmente, a Prefeitura está no processo para adquirir mais 600 câmeras. Os equipamentos serão instalados em 166 pontos estratégicos. Hoje, a maioria do monitoramento é feito na região central. Com o acréscimo, bairros da periferia, como Campo Limpo, Brasilândia e Itaquera, também serão beneficiados. Nesses locais, haverá 187 câmeras em 47 pontos.

Aproximadamente 60 câmeras serão instaladas em todas as saídas da cidade. O objetivo da ação é cobrir os trajetos de fuga de criminosos e facilitar a localização de carros roubados e furtados. Nessas áreas também se espera flagrar veículos transportando caçambas e entulho de forma irregular.

As câmeras que estão em licitação têm um sistema que pode identificar veículos roubados ou com muitas multas acumuladas pela leitura da placa. No entanto, a compra está em análise pelo Tribunal de Contas do Município, segundo a Prefeitura.

Entre as últimas câmeras instaladas, nove estão no Parque do Ibirapuera. Os aparelhos têm zoom de 2 km e capacidade de visualização em áreas de baixa luminosidade - antiga reivindicação de usuários, que eram vítimas de furto de veículos no estacionamento.