SP cogita tirar cobrador dos ônibus da EMTU

A Resolução 68 da Secretaria dos Transportes Metropolitanos determinou a criação de um grupo de trabalho para analisar e atualizar o sistema de bilhetagem eletrônica. Também será avaliada a "necessidade de cobrador". O grupo terá 90 dias para apresentar resultados.

"A planilha de custos engloba no valor da tarifa a remuneração dos motoristas e cobradores. Os empresários querem cortar os cobradores para aumentar os lucros", critica Ademir José da Silva, secretário-geral adjunto do Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC.