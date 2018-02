SP celebra Ano de Portugal no Brasil

SÃO PAULO - Exposições, shows, livros e dezenas de outros eventos previstos até junho do próximo ano pretendem aproximar ainda mais Brasil e Portugal - duas nações unidas pelo passado e com muita semelhança cultural. O Ano de Portugal no Brasil, uma iniciativa do governo português, quer mostrar aos brasileiros que o país "dalém mar" vive dias modernos, bem mais contemporâneos do que aqueles mostrados nos livros de História.

Um bom panorama dessa realidade pode ser visto por usuários do metrô a partir de hoje. Imensos painéis foram instalados em três estações - Paraíso, Artur Alvim e Corinthians-Itaquera - com informações e imagens de Portugal, mostrando diversas curiosidades, festas, religião, folclore, culinária e expressões populares do país.

"Esperamos tirar o preconceito de que Portugal é 'apenas' quem nos colonizou e aí acabou a história", diz Guilherme Yazbek, produtor executivo da exposição. "Como o projeto está no metrô, nos preocupamos em deixar as informações bastante acessíveis a pessoas de qualquer idade e classe social."

Na Corinthians-Itaquera, os painéis mostram as belezas turísticas de Portugal - de acordo com a Organização Mundial do Turismo, um dos 20 destinos mais populares do planeta -, com destaque para as regiões de Lisboa, Algarve e para a Ilha da Madeira. Não faltam imagens de vinhos, castelos e belezas naturais do país.

Mesmo amor. A paixão pelos gramados também foi contemplada. O técnico Luiz Felipe Scolari, que fez sucesso comandando a seleção portuguesa, e jogadores nascidos no Brasil e naturalizados portugueses, como Deco e Liedson, têm suas trajetórias contadas na exposição na Estação Corinthians-Itaquera.

A mistura entre Brasil e Portugal é o tema central dos painéis instalados na Estação Paraíso. Entre os destaques, um selo emitido em 2008 pelos Correios para lembrar os 200 anos da chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil e manifestações folclóricas brasileiras adquiridas da colonização portuguesa.

Na Artur Alvim, os painéis são de dar água na boca: mostram comidas típicas portuguesas que se mantêm incorporadas no cardápio brasileiro, como o bacalhau e os pastéis de Belém. A religiosidade do povo português e as tradições musicais também são mostradas na estação.

Selos. No embalo dos eventos portugueses no País, acontece a 21.ª edição da Lubrapex - Exposição Filatélica Luso-Brasileira, evento que existe desde 1966. Em cartaz de 11 a 18 de novembro no Prédio Histórico dos Correios (no Vale do Anhangabaú), a exposição trará acervos de 211 colecionadores - um total de cerca de 50 mil selos. "É o mais antigo e contínuo evento cultural luso-brasileiro", comenta o filatelista Geraldo de Andrade Ribeiro Junior, presidente da comissão organizadora da Lubrapex e presidente da Federação das Entidades Filatélicas do Estado de São Paulo.

Além da exposição, o evento também terá salão comercial - para compra, venda e avaliação de material filatélico -, oficinas de filatelia para o público infanto-juvenil e palestras.

Mais eventos. Na programação do Ano de Portugal no Brasil, a editora LeYa acaba de lançar em terras brasileiras novos nomes da literatura portuguesa. Entre eles, João Ricardo Pedro, com O Teu Rosto Será o Último; Nuno Camarneiro, com No Meu Peito Não Cabem Pássaros; e Patrícia Portela, com a obra Para Cima e Não Para Norte.

O músico português João Pires tem uma série de concertos programados no País agora em novembro.

Em São Paulo, seu show está marcado para o dia15 - horário ainda não definido - no Studio SP, na Rua Augusta. No mês passado, o mesmo local foi palco para a apresentação da cultuada banda indie portuguesa The Gift. No dia 17, às 21h, no Sesc Belenzinho, a cantora portuguesa Susana Travassos se apresenta com o compositor e violinista brasileiro Chico Saraiva.

ANO DE PORTUGAL NO BRASIL: ATÉ JUNHO DO PRÓXIMO ANO. PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO SITE: WWW.ANODEPORTUGALNOBRASIL.PT. ANO DO BRASIL EM PORTUGAL: TAMBÉM REALIZADO ATÉ JUNHO DE 2013. PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO SITE WWW.ANOBRASILPORTUGAL.COM.BR