SP Best Week terá mais de 140 promoções Um pacote de ofertas especiais para o fim do ano, com descontos em hotéis, restaurantes, serviços e atividades de lazer, vai começar na sexta-feira e deve durar até 1.º de janeiro. São mais de 140 promoções. O evento, chamado de São Paulo Best Week, está na segunda edição e é organizado pela São Paulo Turismo (SPTuris), em parceria com entidades que representam hotéis e restaurantes.