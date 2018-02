SP bate recorde histórico de trânsito com 295 km

Texto atualizado às 20h20.

SÃO PAULO - A capital paulista bateu o recorde histórico de trânsito no período da tarde às 19 horas desta sexta-feira, 1º, com 295 km de vias congestionadas. O recorde anterior foi registrado no dia 10 de junho de 2009, com 293 km, véspera de um feriado Corpus Christi.

Às 18h30 desta sexta, a cidade havia registrado 282 km, superando o recorde anual do período da tarde - às 19 horas do dia 11 de abril a medição da CET apontou 225 km de morosidade.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a marca de hoje é reflexo do acidente que interditou a faixa central da Marginal do Tietê, do excesso de veículos e da chuva que atinge a cidade. Por volta das 12h30, uma colisão entre uma carreta, um carro e uma motocicleta causou o bloqueio da pista central da Marginal do Tietê, na altura da Ponte Vila Guilherme, no sentido Ayrton Senna. Uma pessoa ficou ferida no acidente. Um desvio foi montado pela pista expressa. A pista foi liberada às 15h56.

No final da tarde, um acidente envolvendo caminhão bloqueou a faixa da direita da pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte da Casa Verde.

A medição, que começou a ser feita na década de 80, monitora atualmente 868 km. No momento do recorde histórico, às 19 horas, a capital tinha filas em 33,9% das vias monitoradas pela CET.

Lentidão. A pista expressa da Marginal do Tietê concentra o pior índice de lentidão da cidade. A via tem 23,2 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Imigrante Nordestino.

Na Marginal do Pinheiros, o motorista enfrentava 18,1 km de trânsito complicado na pista expressa, sentido Castelo, da Ponte Transamérica até a Castelo Branco, e 10,6 km de lentidão na pista local, da Ponte Transamérica até a Ponte Eusébio Matoso. Na pista local, a via apresenta 20 km de tráfego intenso da Rodovia Castelo Branco até o Centro de Treinamento do Corinthians.

