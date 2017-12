SP autua 19 comércios em blitze contra venda de bebidas a menores

Dezenove estabelecimentos comerciais foram autuados no último final de semana em São Paulo - quatro deles por venda ou permissão de consumo por menores de idade. As blitze foram realizadas nas imediações de faculdades e universidades do Estado.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, entre os dias 6 e 8 de março foram realizadas 2.262 inspeções. Menos de 1% dos estabelecimentos visitados estava em desacordo com a legislação, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 9, pela pasta. Entre os 19 estabelecimentos autuados, 4 vendiam ou permitiam o consumo de bebidas alcoólicas por menores. Os demais apresentavam outras irregularidades, como a falta de sinalização sobre a lei que proíbe a prática.

Ainda de acordo com a Secretaria, a fiscalização continuará ao longo deste mês. Os estabelecimentos que não cumprirem as regras estão sujeitos a multas de mais de R$ 100 mil. Se houver reincidência, os locais podem ser interditados por 15 a 30 dias e correm o risco de perder a inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS.