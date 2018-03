SP: apuração do carnaval 2013 será sem torcida

A medida foi tomada depois do incidente durante a apuração das notas dos desfiles deste ano, quando integrantes de escolas invadiram a área reservada e destruíram cédulas com as notas, além de danificar carros alegóricos que ainda estavam no estacionamento do Anhembi.

Sobre a produção de cópias das notas, o presidente da Liga das Escolas de Samba, Sérgio Ferreira, informou que as cédulas passarão a ser carbonadas. No dia da apuração, uma das cópias seguirá para o sambódromo e a outra continuará no Batalhão Tobias Aguiar da Polícia Militar, na Luz. A Liga também estuda mudanças no regulamento, incluindo penalidade que pode variar de dois a três pontos no caso de incidentes no dia da apuração. "É praticamente mandar a escola para o Grupo de Acesso", ressalta Ferreira.