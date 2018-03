SP aprova licença ambiental para ampliação de Viracopos

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), anunciou nesta quinta-feira, 27, que o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), da Secretaria do Meio Ambiente, aprovou nesta manhã, por unanimidade, a licença ambiental prévia para a construção da segunda pista e do segundo terminal de passageiros do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

Veja também:

Alckmin quer construção de mais um aeroporto na Grande São Paulo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Taxas aeroportuárias - como a de embarque - serão variáveis em 2013

De acordo com Alckmin, com a aprovação da licença, acabam as obrigações do governo paulista em relação às obras, que ficam a cargo da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

O governador, porém, afirmou que o Estado de São Paulo continuará dando apoio logístico à União em Viracopos, sem detalhar como isso será feito.

Alckmin deu a informação após a apresentação da candidatura de São Paulo para receber o Centro de Mídia Internacional da Copa de 2014, em solenidade na sede da Prefeitura de São Paulo.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Viracopos recebeu 3,3 milhões de passageiros em 2009. Em 2010, a movimentação foi 63% maior, atingindo 5,4 milhões de passageiros.