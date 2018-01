SP apresenta céu nublado e chuvisco em pontos isolados

A capital paulista apresentava céu nublado e chuviscos em pontos isolados na manhã desta quarta-feira, 17, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade A previsão do órgão é que o sol deve aparecer no decorrer do dia, favorecendo a elevação das temperaturas. À tarde, à máxima poderá chegar aos 26ºC e são esperadas pancadas de chuva.