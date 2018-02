SP ameaça levar Acre à OEA contra envio de haitianos

SÃO PAULO - A secretária de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, Eloisa de Souza Arruda, estuda denunciar o Acre à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) - entidade da Organização dos Estados Americanos (OEA). Nesta quinta-feira, 24,, ela classificou como "violação da dignidade" dos cidadãos haitianos o envio dos imigrantes para a capital paulista nos últimos 15 dias.

Autoridades do Acre ironizaram a declaração da secretaria do governo tucano, disseram que São Paulo deveria trabalhar mais e informaram que vão passar a dar garrafas d’água para os imigrantes que ainda serão enviados, em razão da crise hídrica do Sistema Cantareira. O governador Tião Viana (PT) questionou se havia "preconceito racial" contra os haitianos.

Desde o começo do feriado da Páscoa, cerca de 400 haitianos vieram para São Paulo e cem deles estão abrigados na sede da Pastoral do Migrante da Igreja Católica, no Glicério, região central. A situação é crítica: eles fazem só uma refeição por dia e dormem no chão do salão. Não conseguem emprego, apesar de haver ofertas de vagas, por não terem carteira de trabalho. Falta ainda material de higiene pessoal.