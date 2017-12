SP amanhece com chuva e tempo deve ficar instável no feriado de Páscoa

SÃO PAULO - O dia amanheceu com pancadas de chuva na capital paulista, nesta quarta-feira, 12. De acordo com a Climatempo, ainda há previsão de chuva fraca para todo o Estado de São Paulo à tarde. A presença de uma grande quantidade de nuvem sobre o Estado, faz cair a temperatura.

Na quinta-feira, 13, o dia permanece nublado e há previsão de garoa, e friozinho típico do outono será sentido ao longo do dia na capital paulista, no litoral, na Grande São Paulo e no interior. A máxima será de 22ºC, e a mínima, de 17ºC.

Feriado. O ar polar deixará mais fresca a noite da Sexta-Feira Santa, 14, em São Paulo, com temperaturas mais amenas. Ao longo do dia, há previsão de sol. Em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, onde acontece a tradicional encenação da Paixão de Cristo, sobre a vida e morte de Jesus, não há expectativa de chuva. Mas, segundo a Climatempo, é recomendável levar um agasalho porque a noite será fria. As temperaturas variam entre 16 e 25ºC.

No sábado, 15, o dia amanhecerá nublado, porém, ao longo do dia haverá abertura de sol na capital paulista, no litoral, na Grande São Paulo e no interior. As temperaturas ficam entre 17 e 27ºC.

Para o domingo, 16, há expectativa de sol forte ao longo do dia, no entanto, segundo a Climatempo, a passagem de uma nova frente fria traz pancadas de chuva a partir da tarde em todo o Estado de São Paulo. A mínima será de 18º, e a máxima, de 28ºC.

Ressaca. Segundo a Marinha do Brasil, o mar deve subir na Região Sudeste neste feriado de Páscoa, e há previsão de ressaca para o litoral entre Santos e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

