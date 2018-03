SP aguarda Trecho Leste para barrar caminhão na Tietê A instalação do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, em um prazo de três anos, permitirá à Prefeitura restringir a circulação de caminhões na Marginal do Tietê - já vetados na Pinheiros. Para tanto, a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) está fazendo um estudo sobre a origem e o destino dos caminhões de carga que circulam na capital paulista. O secretário municipal dos Transportes, Marcelo Branco, já adiantou a intenção de incluir o consórcio SPMar nessas análises.