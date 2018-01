SP acumula 167 km de lentidão; Corredor Norte-Sul está parado

O trânsito seguia complicado na capital paulista na noite desta sexta-feira, 19. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 19 horas, a cidade estava com 167 km de congestionamento, lentidão considerada abaixo da média para o horário. Somente as vias da zona sul tinham a maior parte do trânsito da cidade, com 63 km (37%). A situação deve permanecer ruim na próxima hora. Veja também: Rodízio em SP será suspenso a partir da véspera de Natal Saiba como fugir do estresse no trânsito na época do Natal Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Seguro obrigatório de carros e motos sobe O Corredor Norte-Sul estava com 8,7 km de engarrafamento, entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, no sentido aeroporto. No sentido inverso, a lentidão era de 6 km, no trecho entre a Rua Borges Lagoa e a Praça da Bandeira. A Marginal do Tietê tinha 7,7 km de morosidade no sentido Ayrton Senna, pela pista expressa, entre a Ponte Freguesia do Ó e a Rua Azurita. Já a Avenida dos Bandeirantes estava parada por 6,5 km, entre a Rua Dante Delmanto e a Marginal do Pinheiros. A Radial Leste apresentava 4,7 km de engarrafamento, da Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio, em direção ao bairro. Atualizado às 19h10