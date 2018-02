SP: 17 internados involuntariamente No balanço de um mês do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod), que reúne governo de São Paulo e Justiça para atender dependentes de crack, foram registradas 223 internações. Dessas, 17 foram involuntárias e contaram com a participação das famílias. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) avaliou o período como positivo. "Tivemos 8.171 telefonemas, com orientação de famílias de todo Estado e acolhimento de 1.509", disse. Desde 21 de janeiro, as internações forçadas foram facilitadas pela criação de um plantão com juiz e promotor no Cratod. /ARTUR RODRIGUES