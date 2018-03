''Sou freguês dos bares da Vila Madalena'' O poeta pernambucano Garibaldi Otávio, assessor especial do governo estadual de lá, troca Recife por São Paulo durante as férias. Na cidade desde o dia 13, ele lançou na última quinta seu livro O Girassol (Editora Cepe) na Livraria da Vila (unidade da Rua Fradique Coutinho). "Tenho muitos amigos aqui. Tanto que ainda mantenho meu apartamento, em Santo Amaro", conta ele que, nascido em Barreiras (PE), morou no Rio e na capital paulista durante boa parte da vida.