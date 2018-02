'Sou esquisito, mas do bem e inteligente'

Marco Antonio Ricciardelli, o Marquito (PTB), de 52 anos, assistente de palco do apresentador de TV Ratinho, do SBT, vai assumir uma cadeira na Câmara Municipal em 2013. O humorista é o primeiro suplente da coligação formada com o PRB nas últimas eleições - e será vereador por causa da saída de Celso Jatene, convidado para assumir a Secretaria de Esportes. Ontem, ele afirmou ter recebido a notícia "feliz da vida".

Sobrinho do também apresentador Raul Gil, Marquito tentou repetir nas urnas o fenômeno Tiririca (PR), eleito deputado federal por São Paulo em 2010 com mais de 1 milhão de votos. Não deu certo. Com 22.198 votos, o humorista ficou em 71.º lugar - na capital, são 55 vereadores. "Não foi fácil. Tive poucos recursos e apenas 11 pessoas trabalhando comigo. Até brincava que eram meus 11 apóstolos", disse.

No início da campanha, a veia cômica serviu para emplacar o jingle "esquisito por esquisito, vote no Marquito". Mas, com o passar dos meses, o candidato resolveu ficar "mais sério" e a música foi deixada de lado. "Reconheço que no começo a ideia era lembrar, parecer o Tiririca. Mas mudamos de ideia e largamos o slogan", explicou. "Espero que a população de São Paulo possa me respeitar. Sou esquisito, mas um esquisito do bem, um esquisito inteligente."

Sobre o emprego na televisão, Marquito é categórico. "Trabalho com o Ratinho há 16 anos e só saio se ele me dispensar do programa. Acho que dá para fazer as duas coisas. Vou à Câmara de dia e à TV à noite."

Ontem, Marquito comemorou a eleição atrasada com os amigos de palco, durante gravação no SBT. A festa, porém, não foi completa, já que o advogado de Ratinho, Dr. Farhat (PR), não conseguiu a vaga, apesar de ter tido 2 mil votos mais que o humorista. Na 69.ª posição, é o quatro suplente. Raul Gil Jr., filho de Raul Gil e primo de Marquito, também disputou, mas não se elegeu.

Bandeiras. No papel de político, Marquito promete defender duas bandeiras: a da saúde e a da educação. "Andei muito pela periferia e vi a situação precária da saúde. As pessoas não têm para onde correr. Além disso, vou brigar para estender o horário das creches até 20h30, 21h. As mães que trabalham e enfrentam ônibus lotados para voltar para casa não conseguem buscar os filhos no fim da tarde."